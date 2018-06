De ongekende populariteit van de We Vibe

(Adv.) De allereerste We Vibe kwam in 2008 op de markt en was direct succesvol. Inmiddels is het al jaren een populair seksspeeltje voor de vrouw of koppels. Iedere vrouw of elk koppel dat zoekt naar een betrouwbare en kwalitatieve vibrator, kan met dit type uitstekend uit de voeten.

Dit seksspeeltje heeft bovendien diverse prijzen en awards gewonnen en dat is uitzonderlijk. Zowel Dr. Oz en Oprah Winfrey bijvoorbeeld hebben in hun shows aandacht besteed aan deze vibrator.

Wat maakt de We Vibe zo populair?

Er zijn een aantal redenen waarom de vibrator zo geliefd is bij een brede doelgroep. Zo biedt de We Vibe extra genot voor zowel man als vrouw. Het lukt bijvoorbeeld om samen of tegelijkertijd tot een hoogtepunt te komen. Hij is eenvoudig in te brengen en daarnaast zorgen de trillingen en vibraties voor extra genot bij zowel de vrouw als haar liefdespartner.

Op afstand te bedienen

De populariteit van de vibrator is verder te danken aan het feit dat de vrouw eenvoudiger een orgasme krijgt. Gewone penetratie leidt bij vrouwen niet altijd tot een orgasme en dat behoort met dit unieke seksspeeltje tot de verleden tijd. Hij is niet alleen gemakkelijk in te brengen, maar zelfs op afstand te bedienen. Dit zorgt natuurlijk voor extra spanning in het seksleven.

Diverse updates

Na de introductie van deze vibrator zijn er meerdere updates geweest. De We Vibe 4 is de laatste variant en is specifiek ontwikkeld voor extra genot tussen man en vrouw, maar ook twee vrouwen kunnen er volop plezier aan beleven. De verschillende programma's en standen zijn gemakkelijk af te stemmen op het gewenste niveau. Daarmee is de vibrator toegankelijk en leuk voor zowel alleen als samen. Dit maakt het seksspeeltje tot een geliefd voorwerp en is daarnaast een absolute verrijking van het seksleven.