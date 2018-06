Gewonde bij aanrijding op A4

De brandweer kwam met spoed ter plaatse omdat er sprake was van een beknelling. Een van de inzittenden van de blauwe Opel is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De E-buis van de Beneluxtunnel was afgesloten en van de D-buis was nog een rijstrook beschikbaar.