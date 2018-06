Tijgermug nu ook in Hardenberg, Haarlemmermeer, Amstelveen, Weert, Lelystad en Almere

Terwijl het muggenseizoen nog maar net op stoom is, zijn er dit jaar nu al in acht gemeenten tijgermuggen aangetroffen, in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Limburg.

Volgens stichting platform Stop invasieve exoten wordt hiermee nogmaals onderstreept dat het beleid van minister Bruno Bruins van Volksgezondheid voor aanpak van deze gezondheidsbedreigende exoot niet deugt. Het platform pleit met andere experts voor tijgermugvrije import van gebruikte banden en het sierplantje Lucky bamboo.

De tijgermug is een van oorsprong uit Azië afkomstige mug die meer dan 20 virusziekten en parasieten kan verspreiden naar mensen en dieren, zoals dengue, zika, chikungunya, encefalitis en hartworm. Ze worden in Nederland regelmatig aangetroffen bij bedrijven die de mug importeren met gebruikte banden of Lucky bamboo.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had medio mei al vondsten in Lansingerland en Aalten bekendgemaakt, maar sinds deze week blijken er ook in Hardenberg, Lelystad, Haarlemmermeer, Amstelveen, Hardenberg, Weert en Almere tijgermuggen te zijn aangetroffen.

“Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ondanks de brandbrief die het platform samen met muggendeskundige Bart Knols en exotenspecialist Wouter van der Weijden eind vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurde, wil minister Bruno Bruins zijn beleid niet aanpassen. Met elke ingevoerde tijgermug wordt de kans op vestiging en verspreiding groter. En op een gegeven moment kun je ze niet meer uitroeien en krijgen ziekten als zika en dengue hier vrij spel. Bruins moet daarom voorschrijven dat de import van gebruikte banden en Lucky bamboo vrij is van tijgermuggen, en daar streng op controleren.”