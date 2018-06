Steeds meer mensen doen ’s avonds de deur niet open

18 procent van de vrouwen zonder partner zegt vaak uit angst niet open te doen als er ’s avonds wordt aangebeld. Van de vrouwen met een partner is dit 10 procent. Vrouwen van 65 jaar of ouder zonder partner geven naar verhouding het vaakst aan dat zij ’s avonds niet zo maar de deur open doen. Dat meldt het CBS.

Dit onderzoek is gebaseerd op de Veiligheidsmonitor, een enquête onder bijna 150 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder.

Van de vrouwen geeft 12 procent aan dat ze ’s avonds de deur vaak niet open doen, omdat zij het niet veilig vinden. Dat is ruim twee keer zo veel als bij mannen (5 procent). Bij mannen maakt het samenwonen met een partner geen verschil bij de afweging om de deur ’s avonds open te doen, behalve bij 45- tot 65-jarigen. Ook bij hen doen degenen met een partner ’s avonds vaker open dan degenen zonder partner.

Vaker deur ’s avonds open met kinderen thuis

Van de vrouwen zonder thuiswonende kinderen doet 15 procent vaak niet open als er ’s avonds iemand voor de deur staat, tegen 9 procent van de vrouwen met thuiswonende kinderen. Ook mannen geven minder vaak aan ’s avonds de deur dicht te laten als er kinderen in het huishouden zijn.

De aanwezigheid van kinderen in het huishouden speelt vooral bij 45- tot 65-jarigevrouwen en mannen een rol als het gaat om het ’s avonds opendoen van de voordeur.

5 procent jonge vrouwen vaak bang alleen thuis

Niet alleen doen vrouwen vaker ‘s avonds de deur niet open, zij geven ook vaker dan mannen aan dat ze zich ’s avonds vaak onveilig voelen als ze alleen thuis zijn. Jongere vrouwen zeggen vaker zich ’s avonds thuis onveilig te voelen dan oudere vrouwen.

Van de mensen die zich vaak onveilig voelen als ze ’s avonds alleen thuis zijn geeft 64 procent aan dat ze vaak de deur niet open doen als er wordt aangebeld. Onder de mensen die deze onveiligheidsgevoelens niet hebben doet 7 procent ’s avonds vaak de deur niet open.

Het percentage personen dat zich vaak onveilig voelt als zij ’s avonds alleen thuis zijn, is afgenomen van 2,6 in 2012 naar 2,0 in 2017. Daarentegen steeg het percentage dat ’s avonds de deur vaak niet open doet omdat zij het niet veilig vinden, in deze periode van 8,1 procent naar 8,6 procent.