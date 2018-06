Vluchtauto aanslag Telegraaf gestolen in Woerden

De Audi RS 5 die dinsdagochtend vroeg is gebruikt als vluchtauto na de aanslag op het Telegraaf-gebouw, blijkt te zijn gestolen in Woerden. Dat heeft de Amsterdamse politie bevestigd.

De auto is daar begin maart gestolen bij een garage. De politie zoekt getuigen.

Een deel van de route die de auto's door Amsterdam hebben afgelegd, is bekend. Beide voertuigen rijden dinsdag 26 juni gezamenlijk in de richting Haarlemmerweg over de Burgemeester de Vlugtlaan. Zij slaan linksaf en rijden om 03.50 uur op de Seineweg en komen uit op de Basisweg. Om 03.53 uur rijdt de Volkswagen Caddy tegen het kantoorpand, waarna de bestuurder uitstapt en de auto in brand steekt. Hij rent dan naar een gereedstaande, naar nu blijkt, zwarte Audi A5 RS. Deze rijdt weg in de richting van de A10.

Op woensdag 27 juni 2018 komt - 24 uur later - om 03.54 uur een melding binnen dat op een parkeerplaats op de Noordkaperweg een auto in brand staat. Deze parkeerplaats ligt ter hoogte van de oprit A10 Volendam - Hengelo. Het is de Audi RS 5 waarmee de dader(s) zijn gevlucht. Zowel de Volkswagen Caddy als de Audi RS 5 zijn gestolen en voorzien van valse kentekenplaten.

De 41-jarige verdachte die vorige week werd opgepakt voor het beschieten van het Panorama-gebouw komt ook uit woerden. Of er een link is tussen beide zaken wordt onderzocht.