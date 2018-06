Dode gevonden na brand in flatwoning Tilburg

Op de zestiende etage van een flat in Tilburg heeft de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag een dode man gevonden.

Rond 23.15 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege de brand in de flatwoning aan de Bachlaan. Rond middernacht was de brand geblust en trof de brandweer de overleden persoon aan.

Over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog niets bekend, zegt de politie. De politie is een onderzoek gestart.