Lunteren opgeschrikt door plofkraak

Bij een bank aan de Dorpsstraat in Lunteren heeft in de nacht van 27 op 28 juni een plofkraak plaatsgevonden. Rond 03.10 uur werd de geldautomaat opgeblazen, de ruiten van het pand sneuvelden.

Twee mannen vluchtten op een scooter weg, de politie is op zoek naar hen.

De harde knal in het midden van de nacht maakte meerdere buurtbewoners wakker, die de politie waarschuwden. Agenten gingen direct naar de plaats van het incident, maar troffen daar niemand meer aan. Bij de bank werd vannacht sporenonderzoek gedaan, vandaag gaat het onderzoek verder. Onder meer worden camerabeelden uit de buurt onderzocht.

Signalement

Van de twee mannen is het volgende signalement bekend: zij reden op een scooter die opvallend veel lawaai maakte. De bestuurder van de scooter droeg een grijze jas of trui met capuchon. De persoon achterop de scooter droeg een donkere jas met capuchon en een donkere broek met twee of drie neon gele biezen aan de zijkant.

De mannen zijn vermoedelijk weggereden in de richting van Barneveld.