FNV: Vastberadenheid neemt toe bij staking Streekvervoer

De stakingsbereidheid in het streekvervoer is op de tweede stakingsdag nog groter dan gisteren. Naast de mensen die zich gisteren al registreerden als staker, schrijven zich vandaag opnieuw stakers in.

Werkgevers proberen uit alle macht om bepaalde lijnen ‘in de lucht’ te houden. Dat gaat gepaard met dwang en met inzet van werkwilligen op lijnen waarop stakers stonden ingeroosterd. Dat is stakingsbreking en verboden. De kwaadheid en daarmee de vastberadenheid onder de stakers neemt toe.

Groningen

In Groningen rijdt er in het Ommeland bijna niks. In de stad rijdt 70% van de bussen niet. Werkwilligen worden uit de regio naar de vestiging Groningen Stad gebracht. Pieter Beuzenberg, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Ze worden daar met knip- en plakwerk ingezet op diensten van stakende collega’s. Dit is stakingsbreking en dat is verboden. We schakelen hier de Inspectie SZW op in.’

Friesland, Drenthe, Overijssel

In Friesland, Drenthe en Overijssel is het beeld vergelijkbaar met gisteren. In Friesland en Overijssel en staakt 80% van de buschauffeurs. In Drenthe rijdt bijna niks, daar is het stakingspercentage 85% tot 90%.

Gelderland, Flevoland, Utrecht

In Gelderland, Flevoland en Utrecht rijden gemiddeld nog minder bussen dan gisteren. Op de Veluwe staakt 75% tot 80%, in Almere 80%, de rest zit daar wat boven, percentages rond en boven de 80%. Lutz Kressin, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De stakingsbereidheid neemt nog toe ten opzichte van gisteren. Ik schrijf vandaag weer nieuwe stakers in. Overal zit de stemming er goed in. Komt ook een beetje omdat ik Duitser ben…’

Kressin merkt wel op dat stakers kwaad zijn over stakingsbreking door werkgevers. ‘Het komt steeds meer voor dat werkgevers mensen dwingen om geknipte diensten te rijden. Dat zet kwaad bloed. De vastberadenheid van de stakers wordt daardoor alleen maar groter.’

Noord-Holland

Bij Connexxion in Hoorn rijdt geen enkele bus, 100% van de OV-chauffeurs staakt. Wel rijden er bussen van besloten vervoer. Die vallen onder een andere cao. In Zaandam staakt 85% van de chauffeurs. Daar proberen werkgevers de toeristenlijn Amsterdam - Zaanse Schans met geknipte diensten overeind te houden. Daar verdienen ze namelijk veel geld op. Veronika Teunissen, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Maar de blije toerist met z’n dure kaartje moet dan maar weer zien hoe hij terugkeert in Amsterdam, omdat de bus terug niet gaat.’

In Alkmaar staakt ruim 95% van de buschauffeurs. Dit is een grote Connexxion-vestiging waar vandaag maar 4 bussen zijn uitgereden. Bij EBS Purmerend / Waterland staakt 85%. In Den Helder rijdt 50 % in de ochtend en minder dan 30% vanmiddag. De werkgever probeert de lijn naar de boot naar Texel met geknipte diensten overeind te houden. Ook hier geldt dat de toerist geen garantie heeft dat hij ’s avonds ook weer terug kan komen met de bus.

Zuid-Holland

In Hoekse Waard en op Goeree staakt 85% van de buschauffeurs, Hellevoetsluis 90%, Spijkenisse 60%. Op Schiphol neemt de animo om te staken toe, gisteren staakte daar 85%, vandaag loopt dit percentage op naar 90%. Gisteren reden er in totaal rond 20 bussen uit, vandaag tot nu toe maar 4. In Heinenoord en Zoetermeer is gisteren geen enkele bus uitgereden, vandaag geven die concessies hetzelfde beeld. Wilfred Jonkhout, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘In de andere concessies in Zuid-Holland is het beeld ook hetzelfde als gisteren, stakers hebben zich allemaal voor 3 dagen ingeschreven, er komen er alleen maar meer bij vandaag.’

Zeeland

In Goes en Middelburg rijdt 1 op de 5 bussen, in Terneuzen, Zierikzee, Oostburg en Sint Maartensdijk rijdt maar incidenteel een bus.

Brabant

Bij Hermes in Brabant rijdt ongeveer 15 à 20% . Er is geen sprake van een betrouwbare dienstregeling. De werkgever zet alles op alles om de airportlijn naar vliegveld Eindhoven in stand te houden, want die levert veel geld op.

Limburg

In Limburg rijdt vooralsnog alleen een halfuursdienst van de Heuvelland-spoorlijn. Werkgevers zetten daar mensen onder druk om die lijn te rijden. Machinisten zijn furieus over deze methode van stakingsbreking. Marlies Peeters, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Uiteindelijk een hele domme beslissing van Arriva. Ze zijn afhankelijk van de goodwill van deze machinisten. Zij werken vaak extra om Arriva uit de brand te helpen bij piek en ziek. Dat zal hierdoor veranderen.’

In Maastricht rijdt ongeveer 20% van de bussen. In de regio rijdt bijna niks.