Celstraf voor doodrijden meester Bert en juf Henriëntte

De 25-jarige Faisal D. is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf, een rijontzegging en de maximale taakstraf. Daarnaast moet hij meewerken aan een behandeling. Hij veroorzaakte op 27 oktober 2016 een aanrijding op de Bredaseweg in Tilburg waarbij een echtpaar (meester Bert en juf Henriëtte) om het leven kwam.

Gevangenisstraf

De rechtbank oordeelt dat de verdachte in aanzienlijke mate onvoorzichtig en onachtzaam heeft gereden. Dit is de wettelijke ondergrens van schuld bij een aanrijding. In vergelijkbare zaken wordt hier meestal geen gevangenisstraf voor opgelegd. Tóch geeft de rechtbank verdachte een gevangenisstraf van 108 dagen, met aftrek van voorarrest. Daarnaast moet hij de maximale taakstraf uitvoeren van 240 uur. Tot slot krijg hij een rijontzegging van 5 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In zijn proeftijd wordt de verdachte begeleid door de reclasseringen moet hij meewerken aan een psychiatrische behandeling.

Onoplettend en te hard

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij te hard reed op een donkere koopavond in het centrum van Tilburg en dat hij het echtpaar niet heeft gezien. De Bredaseweg is een rechte weg en er waren geen obstakels. Omdat de verdachte het echtpaar toch niet heeft gezien, kan het niet anders dan dat hij niet goed heeft opgelet. Daarnaast reed hij minimaal 72 kilometer per uur, waar hij maar 50 kilometer per uur mocht.

Overtreding verkeersregels

De rechtbank is tot een hogere straf dan gebruikelijk gekomen vanwege de ernst van het feit, de houding van de verdachte en zijn hardleersheid. Verkeersregels zijn er om ongelukken te voorkomen. De verdachte is vaker bekeurd voor verkeersovertredingen. Daarbij heeft hij ook al eens een rijontzegging van 2 maanden gehad en is hij eerder betrokken geweest bij ongevallen. Al deze waarschuwingen heeft verdachte in de wind geslagen, met noodlottig gevolg voor het echtpaar.