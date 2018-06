Verkeersruzie eindigt in handgemeen

Twee weggebruikers gingen donderdagochtend met elkaar op de vuist na een onenigheid in de Joseph Eijlstraat in Schiedam. Terwijl een vrachtwagen geparkeerd stond om de buurtsupermarkt te bevoorraden passeerde een auto in de nauwe straat. Hierbij zou de chauffeur van de vrachtwagen volgens omstanders over zijn voet heen gereden zijn.