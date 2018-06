kasuaris uit ei gekropen in DierenPark Amersfoort

Na bijna twee maanden broeden is er een jonge kasuaris uit het ei gekropen in DierenPark Amersfoort. Het gestreepte kuiken wordt goed verzorgd door vader Jos. Het geslacht van de nieuwkomer is nog onbekend.

“Wij zijn erg blij met de nieuwkomer”, vertelt hoofddierverzorger Willem Verdonck. “Het kleintje was aan het begin wat verzwakt en heeft daarom even in de couveuse gelegen. Gelukkig is dat helemaal goed gekomen, het kuiken krijgt nog wel medische zorg voor een licht-ontstoken oogje.” Het gaat zelfs zo goed, dat verwacht wordt dat vader en jong binnen enkele dagen ook buiten op ontdekking kunnen gaan.

In april liet vrouwtje Sien vier eieren achter bij mannetje Jos. De aanstaande vader begon te broeden met dit kuikentje als resultaat. “Bij deze gevaarlijke loopvogels zorgt de man voor de kuikens”, vertelt Willem Verdonck. “Het vrouwtje gaat na het leggen van de eieren weer haar eigen gang”.