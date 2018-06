Met 200 televisies op één abonnement

Cardsharing is een vorm van ‘tv-piraterij’, waarbij de smartcard, die in de digitale ontvanger of dreambox wordt gestopt voor het afnemen van televisie bij – in dit geval – Ziggo, door de 40-jarige hoofdverdachte is ontsleuteld. Dit digitale tv-signaal is door de hoofdverdachte tegen betaling gedeeld met ongeveer 150-200 andere mensen. De hoofdverdachte verkocht daartoe ook dreamboxen via Marktplaats. De zaak is aan het licht gekomen door een anonieme melding bij Ziggo dat er fraude werd gepleegd met smartcards. Na aanleiding van deze melding is aangifte gedaan bij de politie en een onderzoek gestart.

Uit onderzoek blijkt dat de 49-jarige medeverdachte vele ‘klanten’ heeft aangeleverd bij de hoofdverdachte. Daarnaast heeft hij diverse han- en spandiensten verricht, door bijvoorbeeld op te treden als monteur of reparateur als mensen thuis problemen ondervonden met hun televisiesignaal.