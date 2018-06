KMar handelde rechtmatig bij aanpak verwarde man Den Haag

In de vroege ochtend van 16 januari loopt de man door Den Haag. Omdat hij een verwarde indruk maakt, spreekt een surveillerende politieagente hem aan. De man toont vervolgens een mes. De politieagente sommeert de man het mes te laten vallen, maar hij vlucht weg. Op de Bezuidenhoutseweg, op het viaduct over de A12/Utrechtsebaan, klimt de man op het dak van een snackbar.

Omdat de vrees bestaat dat de man vanaf hier op de Utrechtsebaan springt, én omdat hij met een mes zwaait, roept de politie de hulp in van onderhandelaars. Als het ook de onderhandelaars niet lukt om de man te bewegen van het dak te komen, komen leden van het Arrestatie en Ondersteuningtsteam (AOT) van de KMar ter plaatse.

Zij klimmen op het dak van de snackbar om de man te overmeesteren. Als de man dit in de gaten krijgt, steekt hij zichzelf meerdere keren met het mes in de borststreek. De leden van het AOT gebruiken vervolgens een stroomstootwapen en beschieten de man met beanbags. De man wordt zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij enige dagen later is overleden.

De forensisch arts heeft geconstateerd dat de man is overleden als gevolg van de messteken die hij zichzelf heeft toegebracht. De impact van het schieten met de beanbags en het gebruik van het stroomstootwapen heeft daarbij geen rol gespeeld.

Het geweld dat door de leden van het AOT is gebruikt, had tot doel om hem te stoppen zichzelf te steken, aldus de conclusie van het Openbaar Ministerie(OM). Omdat de AOT’ers de man tegen zichzelf wilden beschermen, dient het geweld te worden beschouwd als een vorm van hulp. Het valt daarmee onder de rechtmatige taakuitvoering zoals beschreven in de Politiewet. Met het gebruik van het stroomstootwapen en beanbags is een passend geweldsmiddel gekozen, zo oordeelt het OM.

De leden van het AOT hebben rechtmatig gehandeld en zullen daarom niet vervolgd worden. De betrokkenen zijn van deze beslissing op de hoogte gesteld.