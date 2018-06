Onderzoek naar smaad door onbekende briefschrijver

Op social media wordt door sommige mensen een brief gedeeld waarin een man uit Helmond met naam en toenaam in verband wordt gebracht met de dood van Emil Szymborski, die in maart van dit jaar werd gevonden in Helmond.

De politie is een onderzoek begonnen naar de nog onbekende schrijver van de brief, die op meerdere plekken is bezorgd. Door de man die in de brief genoemd wordt is aangifte gedaan van smaad.

Geen aanwijzingen

In het onderzoek naar de dood van Emil Szymborski zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van derden bij zijn dood. In het belang van de genoemde personen doen wij verder geen inhoudelijke mededelingen. Mensen worden om diezelfde reden opgeroepen om de brief niet te delen op social media.