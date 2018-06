Dode bij aanvaring boten bij Scheveningen, alle vermisten zijn terecht

In de Scheveningse haven is donderdagavond bij een aanvaring tussen twee RIB-boten een persoon om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer bevestigd.

Er raakten meerdere mensen gewond en meerdere mensen kwamen door de botsing in het water terecht. De hulpdiensten rukten massaal uit. De botsing was tussen twee RIB-boten, snelle boten met buitenboordmotor. Aanvankelijk werden vijf mensen vermist, maar die zijn allemaal weer terecht, zo meldt reddingsmaatschappij KNRM. Brandweer Haaglanden laat weten dat een aantal personen uit het water is gehaald en dat enkele personen zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Het ongeluk gebeurde in de Eerste Haven. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.