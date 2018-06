Dode bij aanvaring boten bij Scheveningen, meerdere vermisten

In de Scheveningse haven is donderdagavond bij een aanvaring tussen twee boten een persoon om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer bevestigd.

Er zijn meerdere mensen gewond geraakt en meerdere mensen zijn door de botsing in het water terechtgekomen. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het zou gaan om een aanvaring tussen twee zogenoemde RIB-boten,. Volgens onbevestigde berichten zijn er vijf vermisten, zo weet de NOS. Brandweer Haaglanden meldt dat een aantal personen uit het water is gehaald en dat enkele personen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Zoek- en reddingsactie naar evt. overige personen nog in volle gang.

Het ongeluk gebeurde in de Eerste Haven. Er is ook een traumahelikopter ter plaatse.