DENK krijgt anderhalve ton minder budget

Dit jaar houdt de Tweede Kamer bijna 1,5 ton in op het geld dat DENK krijgt om bijvoorbeeld fractiemedewerkers te betalen.

De partij heeft vorig jaar een dubbele bijdragen ontvangen en dat wordt nu verrekend. Er wordt door het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, 146.000 euro ingehouden op de financiële bijdrage aan de fractie van DENK. Vorig jaar zaten tot de verkiezingen in maart zowel de DENK-oprichters Tunahan Kuzi en Selcak Öztürk als de Groep Kuzu/Öztürk in de Kamer. Zowel deze 'groep' als de Denk-fractie die na de verkiezingen aantrad, streek een jaarbijdrage van de Kamer op. Dat wilde het Kamerbestuur dit jaar rechttrekken. DENK liet echter niets meer van zich horen, schrijft het presidium. Daarom houdt het Kamerbestuur het dubbel ontvangen bedrag, 146.000 euro, nu in. Dit melden meerdere media donderdag.

De leden van het Kamerbestuur, dat bestaat uit Kamerleden van de acht grootste partijen te weten VVD, CDA, PVV, SP, GL, PvdA en CU, maken daarmee volgens DENK 'misbruik van hun positie om politiek af te rekenen met DENK'. Door zo te handelen zou het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer DENK het werken onmogelijk maken. Voor de partij wordt het nu 'bijzonder lastig om haar fractiemedewerkers te betalen en haar democratische taken uit te voeren'.

DENK houdt vol dat het geld terecht dubbel is uitgekeerd. De partij zegt dat DENK geen voortzetting is van de Groep Kuzu/Öztürk, maar daar los van staat. En de regels schrijven voor dat een fractie die ophoudt te bestaan, nog zes maanden krijgt doorbetaald.