Politie extra alert in verlaten Zoutelande

De politie en de gemeente Veere hebben donderdagavond extra toezicht gehouden in het verlaten kustdorp, terwijl de inwoners massaal Concert at SEA bezochten.

De Zeeuwse popgroep BLØF had alle inwoners uit Zoutelande uitgenodigd voor een gratis bezoek aan Concert at SEA. Inwoners uit Zoutelande hadden aan de politie om extra toezicht gevraagd. Het dorp was donderdagavond praktisch verlaten.

Aanspreekbaar

Diverse agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente waren de hele avond in het dorp aanwezig. Zij letten extra op verdachte situaties, zoals bijzondere voertuigen en personen. Tevens bekeken de wijkagent en de BOA's woningen op inbraakgevoelige punten. Diverse mensen werden hierop aangesproken. Ook werden zogenaamde 'politievoetjes' achtergelaten. De wijkagent en de gemeentelijke opsporingsambtenaren waren op de fiets zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar.

Maatregelen

Volgens wijkagent Pauline Heuvelmans ontvingen zij diverse positieve reactie: "Diverse bewoners hadden zelf maatregelen genomen om een inbraak of andere verstoringen te voorkomen, zoals een oppas in huis of de buren ingeschakeld om extra alert te zijn. De actie is goed en rustig verlopen."