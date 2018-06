Slachtoffer woningbrand is vermoedelijk bewoonster

DNA-onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. Er wordt wel vanuit gegaan dat de overleden persoon in de woning de 73-jarige bewoonster was.

Op woensdag 27 juni woedde er een brand in een appartement aan de Bachlaan. In het appartement werd een stoffelijke overschot aangetroffen. Na de brand hebben agenten technisch onderzoek in de woning gedaan. Er wordt vermoed dat er sprake is geweest van een noodlottig ongeval, verder onderzoek moet dat uitwijzen.