Man met zuurstofmasker zorgt voor opschudding

De politie was vrijdagmiddag 22 juni op zoek naar een verdachte man, die op de Nieuwe Karnemelkstraat mogelijk vrouwen had lastiggevallen.

De politie kreeg rond 14.40 uur een melding van een inwoonster uit Koewacht dat ze door een man werd gevolgd. Hij droeg hierbij een masker. Ze schrok hiervan en belde de politie.

Burgernet

De politie zocht in de buurt van Koewacht en sprak enkele voorbijgangers aan. Ook werd de Belgische politie geïnformeerd. Verder werd via Burgernet een oproep gedaan om naar deze man uit te kijken. Er werd niemand aangetroffen.

Sportprestaties

Door de publiciteit herkende een hardloper uit Koewacht zich in deze situatie. Hij meldde zich op het politiebureau in Hulst en vertelde dat hij geen onrust had willen veroorzaken. Hij gebruikte dit zuurstofmasker om zijn sportprestaties te verbeteren. De meldster is door de politie op de hoogte gebracht.