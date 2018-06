FC Twente: investeerders nemen belangrijke stap

Om de club te steunen hebben allen getekend voor in totaal een bedrag van ongeveer € 8 miljoen (dit is inclusief de deelnemers die een mondelinge toezegging hebben gedaan). Het is een eerste aanzet, want de komende tijd zullen meer partijen worden benaderd deel te nemen. Hiermee willen de investeerders laten zien dat zij vierkant achter de club staan. Dit meldt FC Twente op de website.

Maar er is wel een belangrijke voorwaarde, zo schrijft de Twentse krant Tubantia. De sponsoren die de handtekening hebben gezet, willen dat de gemeente Enschede een extra garantstelling van 7 miljoen euro afgeeft. Directeur Eric Velderman tegen de krant: 'Ik snap dat dit moeilijk ligt. Maar, twee jaar geleden is bij het aangaan van het herfinancieringsplan met de gemeente afgesproken dat die zou helpen bij het zoeken naar een oplossing als we in liquiditeitsproblemen zouden komen door dossiers uit het verleden. En deze problemen zijn uit het verleden.'

Het probleem van de voelbalclub betreft een belastingdossier. De club moet nog 4,4 miljoen euro nabetalen en er komt nog een rekening van 6,3 miljoen die de spelersagent van de oud-speler Jesus Corona nog naar Enschede gaat versturen. De spelersagent, de Argentijn Mathias Bunge, heeft daar recht op volgens het internationale sporttribunaal CAS.

Maar het is nog niet klaar tussen de club en de gemeente Enschede. De krant schrijft dat de gemeente volgens wethouder Eelco Eerenberg niet bij machte is om aan alle wensen van FC Twente tegemoet te komen. Eerenberg: 'FC Twente overvraagt. We trekken dit als gemeente niet. Er is een grens.' Volgens Eerenberg wil de gemeente Twente hooguit tegemoet komen met de toezegging dat de club drie jaar lang geen rente en aflossing hoeft te betalen: 6,3 miljoen euro in totaal.

Powerplay