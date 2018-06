FNV: Handtekeningenactie voor eerlijke afspraken in Europees Mobility Package

FNV Transport & Logistiek start aanstaande maandag (2 juli) in Tilburg met een landelijke handtekeningenactie voor eerlijke afspraken voor vrachtwagenchauffeurs in de Europese Mobility Package.

Op 14 juni heeft het Europarlement de implementatie van deze Mobility Package een halt toe geroepen. ‘Maar het plan gaat terug naar de tekentafel’, zegt Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: ‘En we weten niet wat voor voorstellen daaruit gaan komen. Daarom roepen we alle vrachtwagenchauffeurs op om hun handtekening te zetten en samen met ons ervoor te zorgen dat er een eerlijk speelveld komt. Chauffeurs zijn elkaars collega’s en geen concurrenten. Wij eisen dat elke chauffeur die in Nederland werkt ook betaald wordt volgens de Nederlandse cao. Geen verdere liberalisering van de transportsector als er geen eerlijk Europees speelveld is.’

Chauffeurs kunnen hun handtekening digitaal achterlaten op www.fnv.nl/transportenlogistiek of fysiek zetten tijdens een van de vele bezoeken van de FNV aan transportbedrijven in het hele land. Het eerste bedrijfsbezoek, en daarmee de officiële start van de handtekeningenactie, is aanstaande maandag, 2 juli, bij Kuehne + Nagel Logistics BV in Tilburg.

Beplakte trailer

Voor de deur bij Kuehne + Nagel Logitics BV verschijnt maandagochtend een grote FNV-trailer beplakt met de petitie, waarmee de FNV en haar leden het land in gaan. Deze ochtend gaan circa 20 FNV’ers in gesprek met de aanwezige chauffeurs om hen te informeren en te vragen de petitie te tekenen.

‘Slavernij’

Dijkhuizen vervolgt: ‘Wij maken ons grote zorgen door de inhoud van de eerdere voorstellen. Deze zouden hebben gezorgd voor minder veiligheid voor chauffeurs en andere weggebruikers en voor keiharde concurrentie door Oost-Europese transportbedrijven. De voorgestelde verruiming van rijtijden in de sectoren Transport en Toer zouden de slavernij terug hebben gebracht in het vervoer. Wij moeten er met zijn allen voor zorgen dat er goede afspraken komen, goede afspraken voor elke chauffeur.’

De opgehaalde handtekeningen wil de vakbondsbestuurder na de zomer overhandigen aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat.

Meer informatie en de laatste stand van zaken over de Mobility Package is te vinden op de website van FNV Transport & Logistiek