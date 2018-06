Cybercrimeteam rolt phishing bende op

Foto: The Digital Way

De groep opereerde vanuit Nederland en richtte zich voornamelijk op België, onder meer Antwerpen, Hasselt en Brussel. De afgelopen dagen zijn er 6 Nederlandse verdachten, in de leeftijd van 20-30 jaar aangehouden en zijn er 8 huiszoekingen geweest in Almere en Hoofddorp. Twee verdachten verbleven op vakantie in het buitenland en kunnen bij hun terugkomst in Nederland bezoek van de politie verwachten.

Bijzonder aan dit onderzoek is dat de verdachten zich vanuit Nederland richtten op Belgische Banken en Belgische slachtoffers. Een van de werkwijzen was dat slachtoffers bijvoorbeeld een nep SMS kregen, die afkomstig leek van hun bank. In de fake SMS stond dat ze in verband met veiligheidsproblemen een nieuwe app moesten downloaden op hun telefoon. De link voor deze ‘nieuwe app’ stond in de door de criminelen gestuurde SMS. Indien mensen hierop klikten kregen de criminelen toegang tot hun bankgegevens en werd geld van hun rekening overgeboekt of opgenomen. Maar ook werden er middels hacken creditcards en bankpassen besteld op naam van anderen. Bij de huiszoekingen is er voor ongeveer 43.000 euro cashgeld in beslag genomen maar ook drugs (XTC, hash), 3 nepvuurwapens, echte 9mm patronen, Belgische bankpassen, gebruikte en nieuwe computers nog in de verpakking en telefoons.

Ook werden door de groep via Instagram in België zogenaamde moneymules (geldezels) geronseld. De moneymules waren veelal jongeren wiens bankrekening en bankpas tegen een vergoeding werden gebruikt om het buit gemaakte geld door te sluizen of te cashen uit de geldautomaat.

In 1 woning werden daarnaast zoveel andere goederen in beslag genomen dat er een extra politiebus gebeld moest worden die nodig was om alles af te voeren. Teamleider Fred Ootes spreekt van een goede samenwerking met de Belgische collega’s waarbij het doel was dat ook grensoverschrijdende Cybercriminaliteit niet ongestraft kan blijven. De verdachten moeten zich in eerste instantie in België voor de rechtbank verantwoorden waarbij de maximale straf voor dit soort feiten 5 jaar bedraagt.