Vrouw raakt ernstig gewond door messteken

De polite in Arnhem kreeg vrijdagmorgen rond 3.30 uur een melding van een onwel wording in de Steenstraat in Arnhem. Bij aankomst bleek dat er een vrouw door onbekende reden was neergestoken. De politie is op zoek naar getuigen.

Twee vrouwen waren onderweg naar huis en werden lastig gevallen door een onbekende man. Hij begon de vrouwen uit te schelden en uit het niets trok hij een mes en stak in op een van de twee vrouwen. Een 26-jarige vrouw uit Arnhem raakte hierbij ernstig gewond. De vrouw is met ernstige verwondingen, maar buiten levensgevaar met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is ervandoor gegaan richting de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat (Mediamarkt). De politie is nog op zoek naar het steekwapen.

Signalement

De politie is direct een onderzoek gestart (buurtonderzoek, uitkijken camerabeelden). Er is een signalement bekend:

Man

Turkse of Marokkaanse uiterlijk

Ongeveer 1.68 cm -1.75 cm lang

Ongeveer 30 – 40 jaar oud

Zwart haar

Hij droeg een bruine/beige jas.

De man had opvallend korte benen

Getuigen

Bent u getuige geweest van deze mishandeling of heeft u meer informatie over het mogelijk steekwapen? Bel dan met ons via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. U kunt ook het tipformulier invullen.