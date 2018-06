Gewonde bij aanrijding in Vlaardingen

Bij een aanrijding op de Parallelweg in Vlaardingen is vrijdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt.

Een ambulance kwam ter plaatse en heeft een persoon behandeld in de ambulance en later ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De scooter raakte beschadigd. VOA van de politie is ter plaatse gekomen en zal het incident onderzoeken.