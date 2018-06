Gevangenisstraf geëist tegen bestuurder waterscooter

De 27-jarige man voer met een waterscooter op de Maas in de buurt van de jongen, die in het water aan het zwemmen was. Volgens de officier is de man vervolgens met de waterscooter tegen de jongen gebotst en over hem heen gevaren, waarna het slachtoffer onder water is verdwenen en niet meer bovenkwam.

De officier van justitie acht dood door schuld wettig en overtuigend bewezen. Hij stelt dat de bestuurder van de waterscooter zeer onvoorzichtig heeft gevaren: hij voer te hard en te dicht bij de waterkant. Volgens de officier heeft de man gezien dat er boten afgemeerd waren en er zwemmers in het water waren. “Het zou voor de hand hebben gelegen dat verdachte de plek bij het drukke strandje met zijn waterscooter zou hebben vermeden.”

“Het gedrag van de verdachte in deze zaak is vergelijkbaar met een automobilist op een woonerf, die bij het passeren van een speelveldje spelende of overstekende kinderen heeft gezien en vervolgens met twee keer de toegestane snelheid voorbij raast en een kind raakt, dat vervolgens komt te overlijden”, aldus de officier.

De officier neemt het de man kwalijk dat hij grote risico’s heeft genomen en zijn vaargedrag niet heeft aangepast aan de omstandigheden ter plaatse. Hij acht daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van voorarrest passend. Daarnaast eist de officier van justitie een ontzegging van de vaarbevoegdheid voor de duur van drie jaar.

De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.