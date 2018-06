Arrestaties in onderzoek naar drugshandel via darkweb

Criminelen vinden steeds vaker hun weg naar het internet. Zo verhandelen zij bijvoorbeeld drugs via het anonieme deel van het internet, het darkweb. Een anonieme tip was voor het Rotterdamse Cybercrime team aanleiding om de afgelopen maanden onderzoek te doen naar de online handel in verdovende middelen. Begin deze week resulteerde dat in de arrestatie van drie verdachten uit Rotterdam. In drie woningen vond het team dure sieraden, cash geld en verdovende middelen.

Een anonieme tip was in december 2017 aanleiding om het onderzoek naar de digitale drugshandel op te starten. Onder leiding van de officier van justitie belast met Cybercrime dook het team op het net op. Daar zouden criminelen namelijk de verdovende middelen aanbieden en klanten laten betalen met Bitcoins. De klanten zouden deze drugs vervolgens via de post thuis gestuurd krijgen.

Het onderzoek leidde naar twee Rotterdammers van 29 en 30 jaar oud, en een 29-jarige Rotterdamse. Zij werden op maandag 25 juni thuis gearresteerd. In drie woningen in Rotterdam Zuid vonden vervolgens doorzoekingen plaats.

Daar trof het team in totaal 45.000 euro cash aan, en enkele kilo’s verdovende middelen. Ook vonden rechercheurs dure horloges, weegschalen, verpakkingsmaterialen, enveloppen, meerdere mastercards en mobiele telefoons. Alles is in beslag genomen voor het verdere onderzoek.

De vrouw is inmiddels geschorst door de rechter-commissaris. De twee mannen zitten nog vast.