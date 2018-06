Staking openbaar vervoer wordt ook het weekend en daarna voortgezet

De staking in het streekvervoer wordt ook in het weekend en volgende week voortgezet. Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Ongelofelijk balen dat het zo moet, dit is het laatste dat chauffeurs willen. Maar er is geen keus. Er moet gewoon echt iets gebeuren aan de belachelijk hoge werkdruk in het streekvervoer. En nu we het er toch over hebben, graag ook aan de belachelijke opstelling van werkgevers in dit traject. Ze zijn blind en doof voor hun eigen mensen en voor de reizigers. De woede onder de chauffeurs wordt alleen maar groter en daarmee hun vastberadenheid.’