Overvallers crashen op A15 na dollemansrit

De mannen vielen rond acht uur een supermarkt aan de Rozenoord in Berkel en Rodenrijs binnen. Ze deden een greep uit verschillende kassalades en verzamelden rookwaren, waarna ze zich uit de voeten maakten. Hun vertrek werd opgemerkt door een getuige, die daar snel melding van maakte. Hierop werd de achtervolging ingezet.

Die achtervolging leidde over de ruit van Rotterdam en ging op hoge snelheid. De politiehelikopter volgde de auto en meerdere politieauto’s sloten aan. De verdachten gaven zich niet zomaar gewonnen en reden de A15 op richting Gorinchem. Op enig moment werd de koers gewijzigd en stuurden de verdachten hun auto de A15 richting Rotterdam op. Ter hoogte van Hardinxveld Giessendam verloor de bestuurder van de vluchtauto de macht over het stuur. De auto vloog over de vangrail en ging zeker 4 keer over de kop en belandde in een sloot. De twee mannen kwamen er wonderbaarlijk goed vanaf en hielden er slechts lichte verwondingen aan over. Ze zijn in het ziekenhuis nagekeken en daarna overgebracht naar het bureau. Hun buit lag op de plaats van de crash verspreid over de weg en het nabijgelegen spoor. De A15 is uren afgesloten geweest voor onderzoek.