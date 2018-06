Vernielingen en trailer in brand gestoken

De brandweer is zaterdagochtend rond 5 uur gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Trawlerweg. Ter plaatse bleek een trailer van een vrachwagen in brand te staan.

De brandweer kon de brand snel blussen en kon ergere schade voorkomen. De politie die inmiddels ook ter plaatse was constateerde dat er meer aan de hand was. De lampen van de trailer waren kapot geslagen. En bij een naastgelegen bedrijf waren ramen vernield. Ook waren er spanbanden over het terrein gegooid en een dixi in het water geduwd. De politie doet onderzoek naar het incident.