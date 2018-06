FNV sommeert werkgevers streekvervoer loon te betalen, mogelijk kort geding

FNV staakt de komende week alleen buiten de spits. Daarmee wil ze de hinder voor reizigers zo veel mogelijk beperken. Van 06.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur rijden de bussen. Werkgevers pleitten eerder nog voor publieksvriendelijke acties van de werknemers in het OV. Maar nu zetten ze juist alles op alles om deze publieksvriendelijke stakingsvorm te frustreren: ze dreigen chauffeurs geen loon uit te betalen voor gewerkte uren, of maar een beperkt deel van die gewerkte uren.

Stakingsinhouding

Werkgevers hebben de FNV gisteren een brief gestuurd. Daarin schrijven ze dat ze de ‘schade’ die zij zouden lijden door de publieksvriendelijke acties gaan verhalen op de stakers. En dat die ‘schade’ groter kan zijn dan de niet-gereden uren. Leken werkgevers zich vorige week nog grote zorgen te maken over de reizigers, nu laten ze hun ware gezicht zien: ze hebben totaal geen oog voor de belangen van hun reizigers en ook niet voor die van hun werknemers.

Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Onze chauffeurs willen de reiziger zoveel mogelijk ontzien in dit slepende conflict, daarom hebben ze gekozen om vanaf komende week in ieder geval in de spits te rijden. Dan kunnen mensen weer met de bus naar hun werk en naar school. Werkgevers proberen deze publieksvriendelijke acties te ondermijnen met het dreigement de gewerkte uren niet uit te betalen. Daarover spannen we nu mogelijk een kort geding aan. We hebben het volste vertrouwen dat de rechter de werkgevers in dat geval zal dwingen de gewerkte uren gewoon uit te betalen.’