14e Nederlandse Veteranendag trekt 90.000 bezoekers naar Den Haag

Nederlandse Veteranendag werd op 30 juni geopend in de Ridderzaal. In het bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Bijleveld stonden bijzondere verhalen van veteranen centraal. Waaronder het verhaal van gewondenverzorger Roy Schuurmans die zich in 1994 opgaf voor een humanitaire missie naar Rwanda. “Ik voel elke dag mijn fouten en mijn successen. De gewondenverzorger werd verpleegkundige, de verpleegkundige werd arts en de arts werd chirurg. Ik werd dus verpleegkundige, wat een verantwoordelijkheid. Ik stortte in na mijn eerste dode en verstopte me achter pallets. Een arts riep me tot de orde en binnen een kwartier redde ik weer een kind. Dit moment tekende mij voor de rest van mijn leven.”

Speciale aandacht was er dit jaar voor de KNIL-veteranen. Zo werd o.a. KNIL-veteraan Kipuw gedecoreerd en ontmoette minister-president Rutte de 90-jarige KNIL-veteraan Mezak Bakarbessy. “Ik ben blij dat Mezak Bakarbessy hier vandaag is. Vanwege zijn eigen verdiensten en als symbool voor de belangrijke groep van KNIL-militairen die hij vertegenwoordigt.”

Medaille-uitreiking

Op het Binnenhof vonden medaille-uitreikingen plaats door o.a. minister Bijleveld van Defensie en minister-president Rutte. Bijleveld: “Ik draag de witte anjer. En ik hoop u vandaag ook. Ik draag ‘m uit respect voor al onze mannen en vrouwen die op uitzending zijn gegaan. Voor al die mensen die voor onze vrijheid in de bres zijn gesprongen, of zelfs daarvoor hebben gevochten.” De heer Baal (95) ontving het Mobilisatie-Oorlogskruis voor zijn diensttijd bij het KNIL en later bij de Marine en de Landmacht. In Nederlands-Indië is hij krijgsgevangene geweest. De heer Kipuw ontving het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn tijd bij het KNIL. De heer Hakkert, oud-marinier, kreeg het Nieuw Guinea Herinneringskruis. Soldaat van de Koninklijke Landmacht, de heer Bosman, mocht het Guinea Herinneringskruis met de gesp 1962 in ontvangst nemen. Adjudant onderofficier Jonker was tijdens een missie in Afghanistan betrokken bij een levensgevaarlijke situatie toen de helikopter waar hij in zat werd neergeschoten. Hierdoor liep hij veel psychische schade op en ontvangt hij de Draaginsigne Gewonden. Na de uitreiking bood Sophie van Es haar winnende foto van de Fotowedstrijd Veteranendag aan de Koning aan.

Veteranendag

Nederland telt ruim 111.000 veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag iedere laatste zaterdag in juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen ingezet bij de vredesmissies van nu in Afghanistan en Mali.

Vfonds hoofdpartner

Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is hoofdpartner van de Nederlandse Veteranendag en ondersteunt financieel. Daarmee werd campagne gevoerd voor het dragen van de Witte Anjer en worden educatieve projecten vernieuwd. Vanuit deze samenwerking besteedt de Nederlandse Veteranendag in 2019/2020 aandacht aan het thema ’75 jaar Vrijheid’ en de ‘Invictus Games’. Verder wordt het vfonds ondersteund in hun streven naar meer waardering voor andere uitgezonden geüniformeerden in overheidsdienst. Zoals politie en brandweer.