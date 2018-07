In veel delen van Nederland geldt door droogte hoogste alarmfase 2, meer kans op natuurbranden

Boswachters en de brandweer zijn extra waakzaam. Er zijn meer waterputten geslagen en er zijn afspraken gemaakt met Defensie over de inzet van blusheli's, zo schrijft het AD zondag, Zaterdagochtend nog woedde er in het Brabantse Alphen een natuurbrand. De brand is inmiddels onder controle, maar er wordt voorlopig nog nageblust. Zaterdag was de brandweer in meerdere delen van het land druk met natuurbranden, vooral in Brabant en Limburg.

Neerslagtekort

Met gemiddeld over het land een neerslagtekort van circa 157 mm hoort 2018 vanaf vandaag officieel bij de 5% droogste jaren sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906, zo schrijft weeronline.nl op de website. Dat betekent dat het in slechts 5% van alle jaren op 1 juli zo droog was als vandaag. Het neerslagtekort zal, omdat er in de komende twee weken amper neerslag wordt verwacht, stijgen naar ruim 210 mm. Deze eeuw was het alleen in 2003 nog droger met eind augustus een neerslagtekort van circa 235 mm.

De droogte van 2003

Deze eeuw komen we slechts één jaar tegen met een groter neerslagtekort. In 2003 liep het neerslagtekort in de loop van augustus op naar ongeveer 235 mm. De Rijn bereikte een historisch lage waterstand en in Wilnis veroorzaakte een uitgedroogde veenkade een dijkdoorbraak. In de extreem droge zomer van 1976 liep het landelijk neerslagtekort nog veel verdr op naar bijna 350 mm!