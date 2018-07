Ga niet met zwemband of ander drijfmiddel de zee in

Het is op het moment door de sterk aflandige wind levensgevaarlijk om met een luchtbed of ander drijfmiddel het water op te gaan. Hiervoor waarschuwt de Haagse Reddingsbrigade.

Haagse Reddingsbrigade: 'Je waait binnen no time naar Engeland. Wij zullen vandaag daarom alle drijfmiddelen preventief uit het water halen!' Doordat er een oostenwind staat, zijn er ook veel kwallen op het strand. Het is een bekend bijverschijnsel van de oostenwind.

Andere tips van de reddingsbrigade zijn:

- Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat mag en waar bij voorkeur de reddingsbrigade aanwezig is.

- Zwem nooit alleen. Zelfs de beste zwemmer kan in problemen raken, bijvoorbeeld door kramp.

- Blijf bij jonge kinderen in het water op een armlengte afstand, ook als ze zwembandjes dragen. Die bandjes zijn een hulpmiddel, geen reddingsmiddel. In de zee stap je zo in een kuil, waardoor je kind opeens kopje onder gaat. Je moet dan snel kunnen reageren.