FNV: Treinen Limburg rijden wel uit tijdens staking streekvervoer

Om veiligheidsredenen zullen zij niet deelnemen aan de dalurenstakingen in het streekvervoer. De bussen van het streekvervoer zijn inmiddels overgegaan op publieksvriendelijke stakingen: zij rijden alleen in de ochtend- en avondspits. Marlies Peeters, FNV Streekvervoer: ‘De machinisten van de treinlijnen in Limburg gaan zich beraden op alternatieve manieren van actievoeren. Het bleek dat tijdelijke stakingen kunnen zorgen voor een grote impact in het complexe treinverkeer. Dat willen de machinisten en wij ten allen tijde voorkomen, veiligheid en de reiziger staan voorop.’

Publieksvriendelijke acties vanaf maandag 2 juli

Vanaf aanstaande maandag kiezen de chauffeurs van de FNV voor publieksvriendelijke acties; er wordt alleen buiten de spits gestaakt. Dagelijks rijden de bussen tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur. Zo kunnen reizigers op hun werk en op school komen. Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Werknemers in het openbaar vervoer zijn dienstverlenend ingesteld en willen de passagiers het liefst zo goed mogelijk ten dienste zijn. Ook om dat te kunnen doen, staken zij.’

Chauffeurs willen reële rijtijden, keertijden en voldoende overstaptijd, zodat de passagiers beter en veiliger OV krijgen en zijzelf gezond hun werk kunnen blijven doen. Helaas hebben de acties nog steeds niet tot een resultaat geleid. Daarom gaat de staking door.

Werkgevers gooien roet in het eten

Werkgevers deden de afgelopen weken hun beklag deden over de benadeling van de reizigers. Maar ook nu tot publieksvriendelijke acties wordt besloten, gooien ze roet in het eten. De werkgeversvereniging VWOW heeft FNV Streekvervoer middels een brief laten weten dat, als de vakbonden van plan zijn om parttime te staken, zij absoluut niet bereid zijn om alle gewerkte uren van hun personeel te betalen. De FNV kan dan een kort geding aanspannen.