Man gewond bij schietincident

Het incident gebeurde rond 23.30 uur. Diverse mensen kwamen naar het politiebureau aan de Rosegracht en meldden dat er zojuist was geschoten aan de Axelsedam. Hierbij raakte een 21-jarige man uit het Belgische Sint Niklaas gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Politieonderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Bij het schietincident waren meerdere mensen betrokken. Ongeveer vier mannen zijn richting het centrum van de stad weggerend. De politie heeft tevergeefs naar hen gezocht. Verder is van diverse mensen een verklaring opgenomen. In de omgeving van het incident is door de forensische opsporing een sporenonderzoek ingesteld. Omdat er een kogel werd gevonden, is nog met een speciale politiehond gezocht. De politie heeft een auto in beslag genomen, deze is door een bergingsbedrijf weggetakeld.

Aanhouding

Op de plaats van het incident werd een man aangetroffen, die door de politie werd gezocht. Deze 21-jarige man uit het Belgische Beveren moest zijn DNA nog afstaan, volgens de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Hij had zich reeds eerder voor de afname moeten melden, maar was niet op komen dagen en is toen op de lijst met gesignaleerden komen te staan. Hij is aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht.