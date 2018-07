Nederlanders nauwelijks voorbereid op noodsituatie

Nederlanders kunnen zich beter voorbereiden op noodsituaties, dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis. Bijna 40 procent heeft nog nooit nagedacht over waar zij zouden kunnen verblijven als zij door nood niet meer hun eigen huis in kunnen.

Ook blijkt dat een groot deel van de Nederlanders geen toegang heeft tot belangrijke gegevens of telefoonnummers wanneer zij hun huis niet in kunnen. Het Rode Kruis roept iedereen daarom op om een persoonlijk noodplan te maken.

Wie te maken krijgt met een brand, een gaslek of een grote evacuatie na een explosie in de buurt is heeft vaak belangrijke gegevens niet bij de hand. 43 procent van de Nederlanders heeft geen toegang tot de gegevens van de opstalverzekering wanneer zij hun huis niet in kunnen, hetzelfde percentage heeft ook de gegevens van de inboedelverzekering niet bij de hand wanneer zij buitengesloten zijn. In geval van brand kunnen juist deze gegevens essentieel zijn. Over de zorgverzekering hebben de meeste mensen wel nagedacht; ruim 75 procent heeft altijd de gegevens van de zorgverzekering bij de hand.

Telefoonnummers

Na een noodsituatie is het fijn om dierbaren te kunnen bereiken. Wie zijn telefoon achter heeft moeten laten kan erg onthand zijn. 66 procent kent het telefoonnummer van hun kind(eren) niet uit het hoofd en 42 procent van de Nederlanders kent het telefoonnummer van hun partner niet uit het hoofd. Ruim 80 procent denkt echter dat zij de telefoonnummers van partner of gezinsleden wel kunnen achterhalen zonder telefoon.

Drie kwart van de Nederlanders heeft nog nooit met naasten besproken of hij in geval van nood tijdelijk bij diegene thuis zou mogen verblijven. Mensen met huisdieren staan regelmatig stil bij het verblijf van hun geliefde dier, 63 procent heeft nagedacht over het verblijf van hun geliefde dier wanneer deze niet thuis kan blijven.

Noodplan

In een noodsituatie komt er veel op mensen af. Een steeds groter deel van Nederland is ouder, alleenwonend en familie woont ook steeds vaker verder van elkaar weg. Juist voor deze groep mensen is het goed om na te gaan hoe zij zich het beste kunnen redden in een onvoorziene situatie.

Het maken van een noodplan kan de uitkomst bieden. De hulporganisatie biedt een persoonlijk noodplan aan via de website; een document waarin essentiële informatie voor dit soort situaties opgeslagen kan worden. Dit document kan bijvoorbeeld (beveiligd) opgeslagen worden in de cloud, ook kan een print veilig bewaard worden bij de persoon waar je zou willen verblijven in geval van nood. Het persoonlijk noodplan is te downloaden via de website van het Rode Kruis: www.rodekruis.nl/persoonlijknoodplan.