Auto botst tegen boom na achtervolging en vat vlam

Op de Roderwolderweg in het Drentse Foxwolde is maandagochtend vroeg een auto na een achtervolging tegen een boom gebotst.

De auto vatte daarna vlam, zo schrijft RTV Drenthe. Politie Drenthe meldt dat zij om 04.15 uur een melding kreeg dat een auto die was gestolen in Groningen op de A7 reed. Tegen o5.00 uur uur kwamen agenten de auto tegen op de weg van Peize richting Roden. Hierop zette de politie de achtervolging in. Kort daarna botste de auto op een boom.

Van de drie inzittenden raakte er een bekneld. De drie slachtoffers zijn volgens de politie niet zwaargewond geraakt, wel zijn ze allemaal overgebracht naar een ziekenhuis.