Verdachte vernielen ruiten Israëlisch koosjer restaurant mag proces in vrijheid afwachten

De 29-jarige man die ervan wordt verdacht op 7 december vorig jaar de ruiten van een Israëlisch koosjer restaurant in Amsterdam-Zuid te hebben ingeslagen en vervolgens een Israëlische vlag te hebben gestolen, is met ingang van vandaag door het Gerechtshof in vrijheid gesteld.

Hij mag in vrijheid zijn proces - dat op 11 juli dient - afwachten als hij zich aan een aantal voorwaarden houdt. Een daarvan is dat hij niet binnen een straal van honderd meter rond het betreffende restaurant mag komen.

Dat heeft de Raadkamer van het Amsterdamse Gerechtshof afgelopen donderdag besloten. De advocaat van de verdachte was in beroep was gegaan tegen de eerdere beslissing van de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank om de man tot aan de inhoudelijke zitting van 11 juli vast te zetten.

Op 20 december vorig jaar had de rechtbank tijdens een eerste openbare zitting de gevangenneming van de man bevolen en direct geschorst onder bijzondere voorwaarden waaronder reclasseringscontact. Omdat hij die voorwaarden had overtreden door tot tweemaal toe niet te verschijnen op een oproep van de reclassering, is die schorsing op 14 mei opgeheven voor een periode van 28 dagen. Sindsdien zat hij vast. Op maandag 4 juni stond de man voor de Raadkamer waar de officier van justitie verlenging van de gevangenneming vorderde tot aan de inhoudelijke zitting op 11 juli. De rechter ging daarin mee. De advocaat van de verdachte is toen in beroep gegaan tegen die beschikking van de rechtbank.

Op 25 april heeft het gerechtshof in Amsterdam na een zogenoemde artikel 12 klacht beslist dat het openbaar ministerie terecht geen terroristisch misdrijf ten laste had gelegd. De man wordt dus vervolgd voor vernieling en diefstal. Inmiddels is zowel het psychologisch als het psychiatrisch onderzoek afgerond. Op 11 juli zal de zaak inhoudelijk worden behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank. Dan zal ook de officier van justitie zijn requisitoir houden en de strafeis formuleren.

De grote beroering die de daad heeft veroorzaakt en het discriminatie-aspect - het feit dat de man ervan verdacht wordt gericht geweld te hebben gebruikt tegen een Israëlisch restaurant en gericht een Israëlische vlag te hebben gestolen - werkt strafmaat-verhogend in vergelijking met een ‘gewone’ diefstal of vernieling. Het OM zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dan ook fors rekening houden met deze context waarbinnen de vernieling en diefstal hebben plaatsgevonden.