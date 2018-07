Woninginbreker aangehouden na achtervolging door bewoonster

De dief werd door de bewoonster bij thuiskomst betrapt en achtervolgd. Alerte buurtbewoners zagen dat hij zich onder een auto verstopte.

De bewoonster van de woning aan het Diederikhof deed aangifte. Zij vertelde dat ze rond 19.30 uur bij haar woning aankwam. Ze liep via de achterzijde naar binnen. Ze hoorde terwijl ze in de keuken stond een krakend geluid van de zonwering. Ze liep naar buiten en zag een twee benen in een spijkerbroek uit het raam hangen. Ze zag dat die persoon vervolgens op de zonwering stapte en ia een muurtje de brandgang in sprong. Ze realiseerde zich dat het om een inbraak ging en rende achter de indringer aan. Ze zag dat de dief richting de parkeerplaats van een supermarkt rende. Ze haalde hem in en pakte hem vast. Op dat moment gooide hij haar sieradenkistje op de grond waarna ze hem losliet. Hierna rende hij richting Grotestraat. Buurtbewoners attendeerden de inmiddels gewaarschuwde agenten op een man die zich verstopt had onder een geparkeerde auto. De dienders zagen dat deze man volledig voldeed aan het signalement dat de aangeefster had opgegeven. Hierop is hij aangehouden. De recherche onderzoekt nog hoe de dief de woning is binnen gekomen. Mogelijk was daar nog een tweede dader bij betrokken.