Blushelikopters defensie helpen blussen bij grote brand afval Hengelo

2 'blushelikopters' van de Koninklijke Luchtmacht worden nog altijdt ingezet bij de bestrijding van een grote afvalbrand in Hengelo (Overijssel).

De brandweer Twente riep de hulp in van Defensie omdat de vuurzee te groot was en moeilijk bereikbaar.

10.000 liter per blusvlucht

Aanvankelijk werd er vanochtend 1 Chinook transporthelikopter ingezet om de afvalberg te blussen. Later op de dag kwam daar een tweede bij. Beide toestellen vlogen tot 20.00 uur heen en weer met een zogeheten bambi bucket waarmee iedere helikopter per vlucht 10.000 liter water op de brandhaard stortte. De bambi bucket is een verstevigde waterzak die aan een kabel onder de helikopter hangt.

Soort douchekop

Na het opstijgen klapt de ‘zak’ open als een omgekeerde paraplu. De bucket kan overal worden gevuld zolang het water minimaal 2 meter diep is. Een vernevelaar, een soort douchekop onder de zak, maakt het mogelijk een groter gebied te besproeien. Bij de bestrijding van deze brand haalden de vliegers water uit het Rutbekerveld, een groot meer in de buurt van Enschede.

Ook vandaag heeft de chinook inmiddels 6 drops gedaan en boeken voortuitgang, zo meldt de Veiligheidsregio. Het vuur is nog steeds niet uit.