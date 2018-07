Trein botst op personenauto

In stad Groningen zijn maandagochtend rond tien uur op het Hoendiep een auto en een trein op elkaar gebotst.

Er zaten twee personen in de auto, zo meldt Politie Groningen. De bestuurster bleef ongedeerd. De bijrijder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis overgebracht. Voor de hulpverlening werd onder meer een traumahelikopter opgeroep, zo weet RTV Noord.

Het treinverkeer op de trajecten Groningen-Eemshaven en Groningen-Delfzijl is gestremd, meldt Arriva. Arriva gaat vervangend vervoer regelen.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.