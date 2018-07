Watersport is in!

Hoewel onze Noordzee een groot deel van het jaar behoorlijk koud is, zijn we steeds meer en steeds vaker in het jaar watersport gaan beoefenen. Nederland heeft veel water(s), dus er zijn genoeg mogelijkheden. Met z'n allen zijn we heel actief op en in het water. We kanoën op meren en op zee, we blazen onze eigen bootje op om een tochtje te roeien, sommigen zijn zo stoer om te gaan (kite)surfen en anderen gaan gezellig met een groep vrienden een dagje zeilen.

Nieuwe watersport

Daar komt bij dat er een relatief nieuwe watersport in Nederland bij is gekomen: het suppen. Sup staat voor 'stand up paddling' en je ziet het steeds vaker. Het is begonnen op zee, maar steeds vaker zie je de suppers in de steden voorbij komen, in de grachten. Hoewel je op zo'n plank redelijk makkelijk blijft staan, dragen sommigen een zwemvest. Als het echt lekker warm is, is het natuurlijk helemaal niet erg om in het water te vallen en meteen een stukje bij te zwemmen.

Het kan extremer

Een andere nieuwe watersport die nog redelijk onontdekt is, is flyboarden. Een extreme sport voor de durfals. Hoewel deze sport op het eerste oog wat meer oefening vergt om het enigszins onder de knie te krijgen, is de uitdaging des te groter om eens een poging te wagen. Levert gegarandeerd gave foto's op.