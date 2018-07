Opgepakte verdachte (41) beschieting pand Teleportboulevard langer vast

De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft maandag gevangenhouding bevolen voor een periode van 90 dagen voor de 41-jarige man uit Woerden die vrijdag 22 juni werd aangehouden in verband met de beschieting van een pand aan de Teleportboulevard in Amsterdam. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt.

Niet de schutter

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat verdachte op het moment van de beschieting niet aanwezig was op de plaats delict. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd omdat er wel sterke aanwijzingen zijn dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de (voorbereiding van de) beschieting. Het politieonderzoek gaat voort, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volledige beperkingen

De man zit nog in volledige beperkingen en mag derhalve alleen contact hebben met zijn advocaat. Politie en OM zijn daarom ook terughoudend in het verstrekken van informatie. Donderdagavond 21 juni werd een kantoorpand aan de Teleportboulevard rond 23.00 uur beschoten. De politie stelde ter plaatse een onderzoek in en stelde vast dat het pand was beschoten met een antitankwapen.