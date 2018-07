Flinke vertraging snelweg A50 bij Eindhoven door felle bermbrand

Maandagmiddag rond 13.10 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand op de Laagte aan de rand van stadsdeel Woensel-Noord in Eindhoven.

Afrit gedeeltelijk afgesloten

De brand woedde feitelijk tussen de snelweg A50 bij de afrit Ekkersrijt en de bebouwing van de woonwijk Blixembosch-Oost. Terwijl de brandweer met twee voertuigen druk doende was de vlammen te doven sloot de politie een gedeelte van de afrit af wat voor de nodige vertraging op naastgelegen snelweg A50 zorgde. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.