Aanrijding voor de Beneluxtunnel

Na een ongeval op de A4 is maandagmiddag de linkertunnelbuis van de Beneluxtunnel richting Pernis tijdelijk afgesloten geweest.

Door de afsluiting ontstond er een file op de aansluitende weg. Er is een ambulance ter plaatse gekomen om een inzittende na te kijken. Een berger heeft het voertuig weggetakeld. Over de precize oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, de politie heeft een technisch onderzoek ingesteld.