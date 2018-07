Brandweer druk met brandjes blussen door baldadigheid in aanhoudende droogte

Zo ook vandaag in het Corverbos in Hilversum waar de brandweer met spoed naar toe moest vanwege een natuurbrand. De brand bleek vermoedelijk te zijn ontstaan na afsteken van vuurwerk door een 19-jarige man. De politie heeft de persoon aangehouden. De brandweer bluste de brand.

Ook in Dongen in natuurgebied Duiventoren was brand ontstaan nadat vijf jongen vuurtje aan het stoken waren. Ze werden betrapt door wandelaars die de hulpdiensten alarmeerden. De brand kon tijdig worden geblust, zo meldt Omroep Brabant.

Maatregelen

Ondertussen worden door brandweerkorpsen preventieve maatregelen getroffen. Van Maren van Brandweer Nederland: ‘Er vinden dagelijks surveillance plaats door politie en boswachters. Vanaf vrijdag wordt er boven het Veluwe-gebied gevlogen om eventueel beginnende brandjes tijdig te ontdekken. Op het moment dat er een brand ontstaat, rukken we standaard uit met meerdere eenheden om deze tijdig in de kiem te kunnen smoren. In alle grote natuurgebieden liggen calamiteitenroutes waardoor hulpdiensten snel ter plekke kunnen komen. Maar we doen meer. Wij hebben op verschillende locaties in de natuur extra waterputten gecreëerd om snel aan water te kunnen komen. Ook zijn afspraken met Defensie gemaakt om in droge periodes bij een zeer grote brand ondersteuning van blushelikopters te krijgen. Ook de natuurbeheerders delen hun kennis en ervaring met ons. Zo krijgen wij als brandweer beter inzicht in de natuurgebieden en weten we hoe we het beste kunnen optreden als er onverhoopt brand mocht uitbreken.’