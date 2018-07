Lichaam vermiste man (27) gevonden

De man was sinds zondag vermist nadat hij was gaan zwemmen in de recreatieplas De Meent in Beusichem (gemeente Buren).

De brandweer heeft gisteren tot 23.30 uur met een sonarboot gezocht en agenten speurden de kant af. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Maandag werd verder gezocht en werd het lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.