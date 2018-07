Rutte op werkbezoek bij Trump in het Witte Huis

Premier Mark Rutte heeft maandagavond een werkbezoek gebracht aan de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Het was het eerste bezoek van Rutte aan Trump.

De ontmoeting vond plaats om 20.00 uur bij de ambtswoning van Trump. Voor de ontmoeting was een uur uitgetrokken.

De gesprekken tussen beide leiders vond grotendeels achter gesloten deuren plaats. President Trump zei dat de relatie met Nederland nog nooit zo goed is geweest als op dit moment. Trump ging daarna direct over op de eerlijke handelsdeals met Nederland. Ook sprak Trump over de handel met andere Europese landen die dreigen uit te lopen op een handelsoorlog. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt.

Maatregelen

En dat Trump het met de EU snel op een akkoordje wil gooien is niet zo gek. De Europese Commissie waarschuwt de VS vandaag dat als zijn handelspartners evenredige tegenmaatregelen treffen voor de dreigende Amerikaanse importheffingen op auto's, de schade voor de VS tot wel 294 miljard dollar (253 miljard euro) kan oplopen.

Dat bedrag komt ongeveer overeen met de totale import van auto's en auto-onderdelen in de VS. De Europese export naar de VS bedraagt circa 50 miljard euro. In een brief aan de Amerikaanse autoriteiten veroordeelt de EU het onderzoek dat Washington heeft ingesteld naar de impact van de import van auto's op de nationale veiligheid. Eenzelfde soort onderzoek naar staal en aluminium leidde tot de invoering van importheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent.