Slachtoffer aanrijding Nieuwveen overleden

De 59-jarige fietsster uit Nieuwveen die maandagochtend 2 juli werd aangereden op de Uiterbuurtweg is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen.

Het slachtoffer is een 59-jarige vrouw uit Nieuwveen. Rond 06:20 kwamen een voertuig en de fietsster met elkaar in botsing. De fietsster raakte vervolgens te water, en raakte ernstig gewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij in de avond is overleden aan haar verwondingen.

De politie heeft een 18-jarige man uit de gemeente Nieuwkoop aangehouden in verband met deze aanrijding.